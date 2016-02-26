الطعن على حبس الطلاب المتهمين بازدراء الأديان فى المنيا

قال ماهر نجيب، محامي الطلاب الأربعة المتهمين بإزدراء الأديان، وعوقبوا بالحبس 5 سنوات أمس الخميس ، أنه يعد مذكرة للطعن على الحكم الصادر بحقهم وإستئناف الحكم أمام دائرة ثانية.

وتابع نجيب أن ذات المحكمة قد أصدرت حكما فى 30 يناير الماضى بمعاقبة المتهم الخامس وهو مدرس ويدعى” جاد يوسف” 35 سنة مدرس لغة الانجليزية بالسجن لمدة 3 سنوات فى ذات التهم الموجهة للمتهمين.

وكانت محكمة جنح أحداث المنيا برئاسة المستشار تامر كاملرئيس الدائرة الثالثة، قضت، أمس الخميس، بالسجن 5 سنوات علي 3 طلاب أقباط ، وإيداع المتهم الرابع لمؤسسة الأحداث لصغر سنه، لإتهامهم بإزدراء الأديان، بقرية الناصرية بمركز بنى مزار ، وإتهامهم ببث مقاطع فيديو تسىء إلى صلاة المسلمين ، وإثارة الفتنة الطائفية ، وتكدير الأمن والسلم العام .