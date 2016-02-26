أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الطعن على حبس الطلاب المتهمين بازدراء الأديان فى المنيا

Google+ Print
الطعن على حبس الطلاب المتهمين بازدراء الأديان فى المنيا الطعن على حبس الطلاب المتهمين بازدراء الأديان فى المنيا

محكمة – أرشيفية

قال ماهر نجيب، محامي الطلاب الأربعة المتهمين بإزدراء الأديان، وعوقبوا بالحبس 5 سنوات أمس الخميس ، أنه يعد مذكرة للطعن على الحكم الصادر بحقهم وإستئناف الحكم أمام دائرة ثانية.

وتابع نجيب أن ذات المحكمة قد أصدرت حكما فى 30 يناير الماضى بمعاقبة المتهم الخامس وهو مدرس ويدعى” جاد يوسف” 35 سنة مدرس لغة الانجليزية بالسجن لمدة 3 سنوات فى ذات التهم الموجهة للمتهمين.

وكانت محكمة جنح أحداث المنيا برئاسة المستشار تامر كاملرئيس الدائرة الثالثة، قضت، أمس الخميس، بالسجن 5 سنوات علي 3 طلاب أقباط ، وإيداع المتهم الرابع لمؤسسة الأحداث لصغر سنه، لإتهامهم بإزدراء الأديان، بقرية الناصرية بمركز بنى مزار ، وإتهامهم ببث مقاطع تسىء إلى صلاة المسلمين ، وإثارة الفتنة الطائفية ، وتكدير الأمن والسلم العام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية

فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية

فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم

فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد

فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية

فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية