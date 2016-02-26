العربية: اغتيال رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش اليمني

قالت مصادر خاصة لـ”العربية” إن مسلحين مجهولين اغتالوا رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش اليمني، العميد أدهم الجعري في حي السعادة بمديرية خور مكسر في مدينة عدن.

> وتشهد عدن في الأسابيع الأخيرة عدة اغتيالات وهجمات إرهابية استهدفت مقارا عسكرية للجيش اليمني، وقد تبنى داعش عدداً منها. كما تم استهداف مقر القصر الرئاسي في المدينة بسيارة مفخخة في 28 يناير.

> وبحسب العربية، كان آخر تلك الاغتيالات يوم 20 فبراير، حيث اغتال مسلحون القيادي في المقاومة الشعبية في عدن مازن العقربي مع أحد مرافقيه بإطلاق الرصاص عليهما في منطقة المنصورة.

وأفادت مصادر محلية في حينها إن مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا وابلًا من الرصاص على مازن العقربي بجوار محطة وقود في المنصورة قبل أن يلوذا بالفرار.