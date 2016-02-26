أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

العربية: اغتيال رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش اليمني

Google+ Print
العربية: اغتيال رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش اليمني العربية: اغتيال رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش اليمني

قالت مصادر خاصة لـ”العربية” إن مسلحين مجهولين اغتالوا رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش اليمني، العميد أدهم الجعري في حي السعادة بمديرية خور مكسر في مدينة عدن.
> وتشهد عدن في الأسابيع الأخيرة عدة اغتيالات وهجمات إرهابية استهدفت مقارا عسكرية للجيش اليمني، وقد تبنى داعش عدداً منها. كما تم استهداف مقر القصر الرئاسي في المدينة بسيارة مفخخة في 28 يناير.
> وبحسب العربية، كان آخر تلك الاغتيالات يوم 20 فبراير، حيث اغتال مسلحون القيادي في المقاومة الشعبية في عدن مازن العقربي مع أحد مرافقيه بإطلاق الرصاص عليهما في منطقة المنصورة.

وأفادت مصادر محلية في حينها إن مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا وابلًا من الرصاص على مازن العقربي بجوار محطة وقود في المنصورة قبل أن يلوذا بالفرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا