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شركة أمريكية تصمم كفن «أسود»

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شركة أمريكية تصمم كفن «أسود» شركة أمريكية تصمم كفن «أسود»

أصدرت  شركة أمريكية كفنًا فريدًا من نوعه، يتيح للإنسان أن يساهم في محاربة التلوث البيئي، حتى بعد وفاته، من خلال تحويل جثته إلى فطر أرضي.
> وبحسب سكاي نيوز عربية، فإن تصميم الكفن الجديد، يساعد على تحلل جثة الإنسان في وقت قياسي بعد دفنه تحت الأرض، كما أنه يتخلص بطريقة سريعة من الانبعاثات السامة للجثة حتى لا تؤذي التربة والنباتات المجاورة للقبر.

ويشبه الكفن الجديد ذو اللون الأسود والمخطط بالأبيض، ثوبا جرى تصميمه في البداية لنجوم هوليود مثل جنيفر هادسون وكريستين بل، حتى وإن كانت مخيفة بلونها القاتم عكس الكفن الأبيض.

ويرتقب أن تطرح شركة “كويو” الكفن الجديد للبيع في الأسواق بـ999 دولارا، فيما تقدم المئات من الأشخاص بطلب الحصول على المنتج.

ويراهن المصممون على الكفن الجديد لخفض إفرازات المواد السامة للجثامين في التربة.

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