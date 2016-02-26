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حلمى النمنم يتفقد فرع ثقافة الإسماعيلية.. ويؤكد: رسالتنا التوعية ضد الإرهاب

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حلمى النمنم يتفقد فرع ثقافة الإسماعيلية.. ويؤكد: رسالتنا التوعية ضد الإرهاب حلمى النمنم يتفقد فرع ثقافة الإسماعيلية.. ويؤكد: رسالتنا التوعية ضد الإرهاب
تفقد الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة، فرع ثقافة الإسماعيلية اليوم، برقفة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والفنان ماهر كمال مدير فرع الثقافة، عقب مشاركة الوزير فى افتتاح مسجد أبو بكر الصديق، بحضور وزير التنمية المحلية ووزير الأوقاف.

وشدد وزير الثقافة، أثناء تفقده فرع ثقافة الإسماعيلية، على التوجه للجمهور من خلال الأعمال الثقافية والفنية والوصول إلى عدد كبير من المواطنين، خاصة فى القرى والنجوع البعيدة، مؤكدًا أن رسالة الثقافة هى توعية المواطنين وتثقيفهم ضد الكيانات الإرهابية.

وشاهد وزير الثقافة بعض بروفات الأعمال المسرحية، التى تجرى حاليًا بفرع ثقافة الإسماعيلية، ضمن شريحة المسرح لفرقة الإسماعيلية القومية المسرحية.

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