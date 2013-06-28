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رئيس القناة الثانية ينفي وقف برنامج جمال الشاعر

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رئيس القناة الثانية ينفي وقف برنامج جمال الشاعر رئيس القناة الثانية ينفي وقف برنامج جمال الشاعر
يوسف: مدة البرنامج ساعة واحدة.. لكن الشاعر تجاوز مدته بحوالى 10 دقائق

كتب : انتصار الغيطاني منذ 56 دقيقة

أكد ممدوح يوسف، رئيس القناة الثانية بالتليفزيون المصرى، أن برنامج "كلم " الذى يقدمة الإعلامى جمال الشاعر لم يتم إيقافه رسميا وأن ما حدث مجرد سوء تفاهم، حيث أن مدة البرنامج ساعة واحدة، لكن الشاعر تجاوز مدة البرنامج بحوالى 10 دقائق، وبناء على ذلك طلب المخرج منه عن طريق "الإير بيس" إنهاء الحلقة.

وأضاف يوسف لـ"الوطن" أنه لم يتلق أى تعليمات من وزير الإعلام أو من شكرى أبوعميرة رئيس الاتحاد بإلغاء البرنامج على الإطلاق وأنه فؤجى بما قام به الشاعر على الهواء، بدليل أنه لم يقطع الهواء عليه عندما بدأ يهاجم وزير الإعلام حتى أنهى الشاعر الحلقة بنفسه. وتابع "كان من المنتظر وقف البرنامج خلال شهر رمضان على أن يعود بعد العيد وكان الشاعر سيقدم برنامجا جديدا خلال شهر رمضان". وأضاف "الشاعر قدم سكريبت للحلقة مختلف تماما عما قدمه فى الحلقة ورغم ذلك لم يتم قطع الهواء عليه"، مؤكدا أن برنامجه سوف يظل موجودا على الخريطة البرامجية حتى بداية شهر رمضان.

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