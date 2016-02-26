رئيس كازاخستان: مصر أول دولة عربية تطلق قمرا صناعيا من قواعدنا

أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف أن مصر ستتعاون مع الأستانا فى مجال الفضاء، مشيراً إلى أن مصر هى أول دولة عربية أطلقت قمرها الصناعى الخاص فى الفضاء من قاعدة بايكونور بكازاختسان.

وأوضح نور سلطان نزار باييف أنه فى عام 2014 أطلقت مصر قمرها الصناعى الثانى "إيجبت سات" لتصبح أول دولة عربية تطلق قمرا صناعيا من قاعدة بايكونور بكازاخستان.

وأضاف نور سلطان أنه فى المستقبل نحن نخطط لتطوير اتفاق حكومى دولى فى هذا المجال.

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