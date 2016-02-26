إحالة مدير مدرسة للتحقيق بسبب تحرشه بالمعلمات فى القليوبية

قرر السيد عز العرب، مدير إدارة بنها التعليمية، استبعاد مدير مدرسة المحافظة على القرآن الابتدائية ببنها وإحالته إلى الشؤون القانونية، بسبب سوء سلوكه.

يأتى ذلك بعد تقدم عدد من المدرسات بشكاوى ضد المدير "س .إ"، ومنهن المدرسة "س. م"، اتهمت المدير بسوء سلوكه والتحرش بالمدرسات بألفاظ خادشة للحياء.

وكشفت مذكرة قدمها مدير الإدارة لوكيلة الوزارة ألفت فرغلى، أن هذا الشخص سبق نقله أكثر من مرة؛ بناءً على أوامر تنفيذية صادرة من الشؤون القانونية؛ حفاظًا على استقرار العملية التعليمية بالمدارس التى كان يعمل بها.

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