أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة مدير مدرسة للتحقيق بسبب تحرشه بالمعلمات فى القليوبية

Google+ Print
إحالة مدير مدرسة للتحقيق بسبب تحرشه بالمعلمات فى القليوبية إحالة مدير مدرسة للتحقيق بسبب تحرشه بالمعلمات فى القليوبية
قرر السيد عز العرب، مدير إدارة بنها التعليمية، استبعاد مدير مدرسة المحافظة على القرآن الابتدائية ببنها وإحالته إلى الشؤون القانونية، بسبب سوء سلوكه.

يأتى ذلك بعد تقدم عدد من المدرسات بشكاوى ضد المدير "س .إ"، ومنهن المدرسة "س. م"، اتهمت المدير بسوء سلوكه والتحرش بالمدرسات بألفاظ خادشة للحياء.

وكشفت مذكرة قدمها مدير الإدارة لوكيلة الوزارة ألفت فرغلى، أن هذا الشخص سبق نقله أكثر من مرة؛ بناءً على أوامر تنفيذية صادرة من الشؤون القانونية؛ حفاظًا على استقرار العملية التعليمية بالمدارس التى كان يعمل بها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365