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مدير أمن الغربية ينتقل لقرية كفر خضر لمتابعة حادث ذبح ربة منزل وأولادها

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مدير أمن الغربية ينتقل لقرية كفر خضر لمتابعة حادث ذبح ربة منزل وأولادها مدير أمن الغربية ينتقل لقرية كفر خضر لمتابعة حادث ذبح ربة منزل وأولادها
انتقل اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية والقيادات الأمنية، منذ قليل، إلى قرية كفر خضر التابعة لدائرة مركز طنطا، لمتابعة حادث ذبح ربة منزل ونجلها وابنتها وقت صلاة الجمعة وإصابة ابنها الأكبر.

كان أهالى قرية كفر خضر التابعة لدائرة مركز طنطا، قد عثروا على جثة ربة منزل ونجليها مذبوحين داخل منزلهم الكائن بالقرية، وإصابة ابنها الأكبر بين الحياة والموت، مصاب بإصابات بالغة.

ورفض أهالى القرية أى أجراء أمنى وتجمهروا بالآلاف أمام منزل القتيلة، مطالبين الأمن بالوصول للجانى، وسط أصوات النحيب والصراخ والعويل .

وأكدت التحريات الأولية، العثور على امرأة تدعى "شرين ا . ع" 34 سنة، ربة منزل ونجلها الأول "عبد الرحمن علاء الدين" 8 سنوات ونجلتها " حبيبة علاء الدين" 6 سنوات مذبوحين، ونجلها الثالث ويدعى "يوسف علاء الدين" 10 سنوات مصاب بإصابات بالغة، بين الحياة والموت.

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مصر 365