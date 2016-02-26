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فرنسا تجدد دعمها لحكومة الوفاق بليبيا

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فرنسا تجدد دعمها لحكومة الوفاق بليبيا فرنسا تجدد دعمها لحكومة الوفاق بليبيا
جدد وزير الخارجية الفرنسى جون مارك إيرولت دعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني، بقيادة فايز السراج وللعملية السياسية التى تقودها الامم المتحدة فى ليبيا، داعيا فى الوقت ذاته إلى فرض عقوبات على من يتعمدون عرقلة العملية السياسية فى ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - فى تصريح اليوم الجمعة - إن الوزير جون مارك إيرولت أجرى الخميس محادثة مع المبعوث الخاص للامم المتحدة فى ليبيا مارتن كوبلر و رئيس الوزراء الليبى فايز السراج.

ووصف ايرولت - خلال الاتصال - إعلان 101 برلمانى عن منح ثقتهم لحكومة الوفاق الوطنى بأنه مرحلة حاسمة حتى تبدأ تلك فى تولى مهامها و التعامل مع التحديات التى تواجه ليبيا.

من ناحية أخرى، أدان ايرولت التهديدات، التى تعرض لها البرلمانيون الليبييون ، معتبرا أنه من غير المقبول أن عددا من الأشخاص يعرقلون استئناف الانتقال الديمقراطى فى ليبيا.

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مصر 365

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