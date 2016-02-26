بالصور.. إقبال كثيف من المهندسين للمشاركة فى انتخابات النقابة بالدقهلية

شهدت انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية، إقبالا ملحوظا من الأعضاء، وسط حضور مكثف من المهندسين للتصويت واختيار ممثليهم فى النقابتين الفرعية والعامة.

يأتى ذلك وسط انتشار وحدات من الشرطة لتأمين مقر نادى المهندسين بمدينة طلخا، مدعومة بسيارات من الأمن المركزى، والإطفاء، والحماية المدنية.

ويتنافس على مقاعد مجلس إدارة النقابة الفرعية قائمتا "المهندس أولا ـ تيار الاستقلال ـ" و"تصحيح المسار"، وتضم كل قائمة 7 أفراد، فيما يتنافس على مقاعد الفردى 28 عضوا من أعضاء نقابة المهندسين.

ويختار الناخب 4 أعضاء عن شعبة هندسة الكهرباء، و2 عن شعبة المدنى، وعضو واحد عن باقى الشعب، فى اقتراع أعضاء النقابة الفرعية بالدقهلية، بينما يختار الناخب 5 أعضاء فوق السن من شعب الميكانيكا، والكهرباء والعمارة والمدنى، وعضوين اثنين تحت السن لذات الشعب، ويختار 3 أعضاء فوق السن، من شعب البترول والكيمياء والنووى والغزل والنسيج، وعضوين تحت السن للشعب ذاتها.

وتشهد انتخابات النقابة غياب قوائم الإخوان المسلمين وأعضاء مجلس الإدارة المنتمين للجماعة المحظورة قضائيا.



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