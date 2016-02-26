بالصور.. إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين ببنى سويف

تشهد انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية ببنى سويف إقبالاً متوسطاً من الناخبين، أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار 7 مرشحين من بين 21 مرشحاً للشعب الأربعة، والمطلوب فوزهم " 2 كهرباء، و2ميكانيكا و2مدنى، 1بترول وتعدين".

وحرص المرشحون ومؤيدوهم على توزيع الدعاية الانتخابية على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحهم، وتجرى الانتخابات فى 3 لجان يشرف على كل منها أعضاء النيابة الإدارية بإشراف عام من المستشار بدر طه.

من جانبه أكد المستشار علاء رشوان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس لجنة رقم 2 فى تصريح صحفى، فتح اللجان فى الثامنة صباح اليوم وبدء استقبال الناخبين التاسعة صباحاً بهد مراجعة الأوراق، لافتا إلى زيادة الإقبال عقب صلاة الجمعة، مؤكدا بدء عملية فرز الأصوات فور انتهاء عمليات التصويت فى السابعة مساءً.

وأضاف "رشوان"، فى تصريحات صحفية، أنه لن يسمح بالتصويت سوى لأعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك والحاملين لبطاقة الرقم القومى أو كارنيه النقابة .

بينما وصف المستشار هشام سليمان، رئيس اللجنة رقم 3، التصويت بـ"المعقول"، لافتاً إلى تزايد الإقبال عصراً وأن اللجان بها صناديق لمقاعد الشعب المتنافس عليها .

والمرشحون هم: فى شعبة البترول والتعدين على محمد على، والكهرباء: إسلام جابر محمود، عبدالرحمن حمدى سيد، محمد فايز أحمد، محمد مختار عبدالعظيم، محمد سعد سليم، وليد مصطفى حسين .

>وشعبة مدنى :عاطف إسحق عبدالمسيح، عمرو فاروق إسماعيل، لمياء صبرى طلب، مجدى عابدين سلامة، محمد أحمد رمضان، محمد مرسى صابر، وائل عبدالرحمن عبدالكريم، يوسف عدلى فرحان.

وشعبة ميكانيكا: أحمد عفت حسين، أحمد قرنى حسن، عليوة محمد عبداللطيف، محمد طه محمد، محمد عباللاه فتحى، نشوى أحمد إسماعيل .



>