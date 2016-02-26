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السيسى: مصر تشارك فى معرض "إكسبو – 2017" الدولى فى كازاخستان

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السيسى: مصر تشارك فى معرض "إكسبو – 2017" الدولى فى كازاخستان السيسى: مصر تشارك فى معرض "إكسبو – 2017" الدولى فى كازاخستان
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الحالية لجمهورية كازاخستان أن سوف تشارك فى المعرض الدولي "EXPO-2017" فى أستانا، حيث تم توقيع وثيقة بين رئيسى البلدين حول المشاركة.

وقال البيان المشترك الصار عن الرئيس السيسى ونظيره الكازاخى نور سلطان نزار باييف إن جمهورية مصر العربية أعلنت عن عزمها للقيام بدور نشط فى معرض" EXPO-2017 "فى أستانا، حيث اختارت مصر تسليط الضوء على موضوع "طاقة المستقبل"، و مصادر الطاقة البديلة، وهو ما يتزامن مع استراتيجية مصر لتطوير قطاع الطاقة.

وأشار البيان أيضا إلى أنه تم التوقيع على ميثاق المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى خلال زيارة الرئيس السيسى للأستانا.


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