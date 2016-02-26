ننشر نص كلمة السيسي فى المؤتمر المشترك مع رئيس كازاخستان

تنشر "اليوم السابع"، نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس جمهورية كازاخستان.

وإلى نص الكلمة:

>السيد الرئيس/ عبــد الفتــاح السيســى

>رئيس جمهورية مصر العربية

>فى المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس جمهورية كازاخستان

أستانا - 26 فبراير 2016

>بسم الله الرحمن الرحيم

بداية، أود أن أعبر عن تقديرى لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التى لاقيناها خلال هذه الزيارة المهمة التى نعتز بها كثيراً، والتى تؤكد تميز العلاقات بين مصر وكازاخستان، وحرص البلدين المتبادل على تعزيزها وتنميتها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى اكثر تميزاً، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، بما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التى تجمع بين البلدين، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

ولقد عكست مباحثاتى مع فخامة رئيس جمهورية كازاخستان "نزار باييف" حرصنا على تطوير التعاون الثنائى فى المجال الاقتصادى والتجارى وإعطاء علاقاتنا دفعة جديدة فى مختلف المجالات التنموية، وبصفة خاصة مجالات التجارة والزراعة والسياحة والتعليم.

ولعل التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتصويب الخطاب الدينى، يُعد أحد أهم مجالات التعاون التى تقدم نموذجا لما يمكننا أن نحققه سويا فى مجال تحقيق السلم والأمن الدوليين، وتهيئة البيئة المناسبة لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول العالمين العربى والإسلامى.

وقد أكدت المباحثات التى أجريتها مع فخامة الرئيس "نزار باييف" استمرار تقارب رؤى البلدين تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية من واقع اشتراك مواقفنا الداعمة لجميع جهود إحلال السلام والاستقرار حول العالم.

>كما تطرقت مباحثاتنا إلى عدد من الأزمات الدولية والإقليمية الملحة واتفقنا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى للعمل على التوصل لتسويات سياسية عادلة ومستدامة لهذه الأزمات ومواصلة تنسيق مواقف البلدين فى المحافل الإسلامية والأممية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولقد أصدرنا بياناً مشتركاً يعكس ما تطرقنا إليه فى المباحثات، ويتضمن أهم نتائج هذه الزيارة المهمة التى نعتبرها إنجازاً يليق بالبلدين الصديقين.

وأود ختاماً، أن أتوجه بالشكر مجدداً إلى جمهورية كازاخستان بقيادة فخامة الرئيس "نزارباييف" الذى ألمس وأقدر حرصه الشخصى على تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا الصديقين فى مختلف المجالات.

السيد الرئيس نزارباييف

>وأود فى ختام حديثى أن أوجه التحية باِسم شعب مصر للشعب الكازاخى الصديق ولشخصكم الكريم. كما أوجه لكم التهنئة على ما شاهدته فى بلدكم من تنمية اقتصادية وعمرانية تعد مدعاة للفخر والتقدير لدولة كازاخستان.

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