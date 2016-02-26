أستاذ نساء: 90% من الحوامل يفترض أن يلدن طبيعيا

الحوامل يتحملن التعب والإرهاق 9 أشهر فى انتظار لحظة رؤيتهن لأطفالهن، ورغم أن علماء الطب يؤكدون أهمية الولادة الطبيعية للأم وصحة الجنين، إلا أن معدلات الولادة القيصرية زادت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

قال الدكتور علاء الإبراشى استشارى طب الجنين والموجات فوق الصوتية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، إن 90% من الحوامل يفترض أن يلدن بشكل طبيعى، ومع ذلك انتشرت الولادة القيصرية بشكل كبير لأن بعض الأطباء اتخذوها مصدرا للدخل واعتادوا عليها بسبب سهولتها.

وأضاف أستاذ أمراض النساء والتوليد، أن العمليات القيصرية كانت تقتصر على حالات محددة كالنساء اللاتى يعانين مثلا من مشكلة فى الرحم أو الحوض أو عيوب فى وضع الجنين أو لسوء الحالة الصحية للأم .

وتابع أن الولادة القيصرية هى وسيلة فى الأساس لإنقاذ الجنين فى الحالات الخطرة، ولكن حاليا الأمر أصبح مختلفا فبعض النساء يخفن من الولادة الطبيعية ويلجأن للقيصرية حتى لا يشعرن بألم الولادة.

وأشار استشارى علاج العقم ووسائل مساعدة الإنجاب إلى أن العودة للولادة الطبيعية يكون بعودة الأطباء إلى المستشفيات بصورة أكبر من العيادات الخاصة، ويكون لهم مرتبات ثابتة من المستشفى تضمن لهم حياة كريمة ويخصص كما فى الدول الأوروبية أطباء للولادة فقط بالمستشفى بغض النظر عن عدد الحالات التى يقوم بتوليدها.