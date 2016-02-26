تقرير - كيف سيطر رانييري على إجازة لاعبي ليستر سيتي بالـGPS

توديع كأس إنجلترا وعدم المشاركة أوروبيا منحت فريق ليستر سيتي الإنجليزي 14 يوما تقريبا بدون أن يلعب أي مباراة.

ليستر يقدم موسما خياليا حتى الآن إذ يتصدر الدوري الإنجليزي قبل 12 جولة فقط من نهايته وبالطبع الإيطالي كلاوديو رانييري يود أن يستمر هذا الحلم حتى النهاية.

خلال فترة الأسبوعين منح رانييري لاعبوه إجازة لمدة أسبوع عقب الخسارة أمام أرسنال يوم 14 فبراير الماضي بهدف داني ويلبيك القاتل لاستعادة الأنفاس.

صحيفة ديلي ميل البريطانية نشرت تقريرا عن الطريقة التي سيطر بها رانييري على إجازة لاعبيه التي منحهم الحرية فيها للسفر لأي مكان فعلى سبيل المثال ذهب الهداف جيمي فاردي إلى دبي في عطلة مع صديقته.

GPS

يقول رانييري "منحت اللاعبين برنامجا تدريبيا بالـGPS وهم احترموه وقاموا به بشكل رائع، عندما عادوا رأينا النتائج وكانت رائعة.. أنا أثق بهم لأنهم لاعبين محترفين".

وأضاف "رأيت بعيني نتائج البرنامج عندما عادوا للمران فهم الآن مثلما سافروا بالضبط، بالإضافة إلى أن شحنوا طاقاتهم وليس هناك أي علامات تراجع".

وتابع "منذ اليوم الأول كانوا يركزون جيدا والآن هم انتعشوا وجاهزين للقتال المقبل".

أين ذهب اللاعبون

رانييري يقول "قلت للاعبي الفريق سافروا في الإجازة لأي مكان تحبوه.. لم أفعل شيء كهذا من قبل فأكثر عطلة سمحت بها كانت 3 أيام عندما كنت مجنونا".

وأضاف "أنا عدت إلى بلادي روما وشاهدت هناك مباراة الفريق مع ريال مدريد".. ويتابع مازحا "تابعت كريستيانو رونالدو هو لاعب صغير جيد".

وفقا لتقرير ديلي ميل فإن هناك أربعة لاعبين سافروا إلى دبي لقضاء عطلة سريعة وهم جيمي فاردي ودرينك ووتر وماتي جيمس وداني سيمبسون.