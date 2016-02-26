قبل الدربي.. زيدان يستدعي 5 شباب في ريال مدريد منهم ابنه

تدرب انزو زيدان لاعب رديف ريال مدريد مع الفريق استعدادا لمواجهة أتليتكو مدريد السبت في الدوري الإسباني.

فلقد استدعاه والده المدرب زين الدين زيدان للفريق رفقة 4 آخرين.

وصعد زيدان نجله إلى جانب بورخا مايورال وكارلوس أباد وماركوس يورينتي والنرويجي مارتن أوديجارد الذي انتقل الموسم الماضي لرديف النادي مقابل 4 مليون يورو.

وكان انزو هو قائد الفريق الرديف حين كان والده هو المدرب والآن يخطو خطواته الأولى مع الفريق الأول تحت أنظار أسطورة ريال مدريد.

ويريد زيدان تعويض النقص العددي في صفوف الفريق بسبب الإصابات التي ضربت الثلاثي بيبي وجاريث بيل ومارسيلو.