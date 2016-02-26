أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قبل الدربي.. زيدان يستدعي 5 شباب في ريال مدريد منهم ابنه

Google+ Print
قبل الدربي.. زيدان يستدعي 5 شباب في ريال مدريد منهم ابنه قبل الدربي.. زيدان يستدعي 5 شباب في ريال مدريد منهم ابنه

تدرب انزو زيدان لاعب رديف ريال مدريد مع الفريق استعدادا لمواجهة أتليتكو مدريد السبت في الدوري الإسباني.

فلقد استدعاه والده المدرب زين الدين زيدان للفريق رفقة 4 آخرين.

وصعد زيدان نجله إلى جانب بورخا مايورال وكارلوس أباد وماركوس يورينتي والنرويجي مارتن أوديجارد الذي انتقل الموسم الماضي لرديف النادي مقابل 4 مليون يورو.

وكان انزو هو قائد الفريق الرديف حين كان والده هو المدرب والآن يخطو خطواته الأولى مع الفريق الأول تحت أنظار أسطورة ريال مدريد.

ويريد زيدان تعويض النقص العددي في صفوف الفريق بسبب الإصابات التي ضربت الثلاثي بيبي وجاريث بيل ومارسيلو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع