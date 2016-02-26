ضبط 1135 عبوة لعلاج الكبد محظور تداولها خارج الصحة فى صيدلية بالمنوفية

تمكنت الادارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من أدوية الكبد المهربة والمحظور تداولها بالأسواق إلا من خلال وزارة الصحة، داخل صيدلية بمحافظة المنوفية.

وردت معلومات للواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، مفادها قيام صاحب صيدلية بمركز الشهداء بالمنوفية، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بمرضى الكبد، المحظور تداولها بالأسواق إلا من خلال وزارة الصحة، والأدوية ذات منشأ أجنبى، والمهربة من سداد الرسوم الجمركية ذات الأثر السلبى على الاقتصاد القومى، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تم إيفاد مـأمورية أمنية من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، ولجنة من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، وتم مداهمة الصيدلية، وضبط 1135 عبوة وقرص أمبول خاص بمرضى الكبد محظور تداولها خارج وزارة الصحة، و31 قرص أدوية ذات منشأ أجنبى مهربة من سداد الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق.

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