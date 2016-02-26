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القبض على 10 متهمين هاربين وتحرير 899 مخالفة مرورية خلال حملة بالمنوفية

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القبض على 10 متهمين هاربين وتحرير 899 مخالفة مرورية خلال حملة بالمنوفية القبض على 10 متهمين هاربين وتحرير 899 مخالفة مرورية خلال حملة بالمنوفية
شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين على القانون تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 متهمين هاربين من أحكام قضائية بمراكز شبين الكوم، الشهداء، منوف، أشمون، وتم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وشنت أيضا حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أسامة خربوش، مدير إدارة مرور المحافظة، والنقيب كامل حلاوة المسئول عن مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم.

وأسفرت جهودها عن ضبط 24 دراجة نارية "بدون لوحات"، و36 حالة سحب تراخيص، و8 سيارات بدون لوحات 74 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، بالإضافة إلى 24 حالة تحدث فى المحمول، 6 ركاب زيادة، 53 حالة تصالح فورى 899 مخالفة على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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مصر 365