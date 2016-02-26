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القبض على عامل قتل شقيقه بسبب اعتداء زوجته على والدتهما بإمبابة

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القبض على عامل قتل شقيقه بسبب اعتداء زوجته على والدتهما بإمبابة القبض على عامل قتل شقيقه بسبب اعتداء زوجته على والدتهما بإمبابة
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقه بسبب اعتداء زوجة المجنى عليه على والدتهما بالسب، بإمبابة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بمقتل "حسن.م" نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالبطن بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة إلى محل الواقعة وكشتف التحريات أن زوجة المجنى عليه اعتدت على والدته بالسب بسبب خلافات أسرية، ما أدى إلى تدخل شقيق المجنى عليه "مختار" للدفاع عن والدته، فنشبت بينه وبين شقيقه مشاجرة أشهر خلالها المتهم سكينا وطعن بها شقيقه ما أسفر عن مقتله.

وتمكن المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحاله العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.
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