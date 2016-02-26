العثور على 4 طرب حشيش فى دراجة بخارية اصطدم بها قطار رحلات فى سوهاج

شهدت سكك حديد سوهاج دائرة قسم أول سوهاج اصطدام قطار رحلات الشباب أسوان القاهرة بدراجة بخارية فر قائدها هاربا دون حدوث خسائر بالأرواح أو تعطل لحركة سير القطارات، وعثر بداخل الدراجة البخارية على 4 طرب حشيش.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة أول سوهاج يفيد باصطدام قطار الرحلات بدراجة بخارية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج باصطدام قطار مخصوص الشباب والرياضة " أسوان القاهرة بالدراجة البخارية رقم 202735 سوهاج فر قائدها هارباً حال محاولته عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم التحفظ علي الدراجة ‏البخارية، وعثر بها على كيس بلاستيك بداخله "4" فرش من مادة الحشيش المخدر.

باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت عرض المحضر رفقة الأحراز المضبوطة، وطلبت تحريات قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وصولا لمعرفة المتهم الهارب مالك المضبوطات، و أن يستعلم من إدارة مرور سوهاج عن بيانات مالك الدراجة البخارية رقم 202735 سوهاج ‏ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1026 إداري قسم شرطة أول سوهاج لسنة 2016 .