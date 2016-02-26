أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس "برشامة" المتهم بقتل زوجته بسبب خلاف على 20 ألف جنيه فى أكتوبر

Google+ Print
حبس "برشامة" المتهم بقتل زوجته بسبب خلاف على 20 ألف جنيه فى أكتوبر حبس "برشامة" المتهم بقتل زوجته بسبب خلاف على 20 ألف جنيه فى أكتوبر
أمر محمد يسرى رئيس نيابة ثان أكتوبر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجته بسبب مطالبته لها برد مبلغ مالى كان قد احتفظ به بصحبتها لحين قضائه فترة عقوبة السجن فى قضية مخدرات.

وكشفت تحريات العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن المتهم يدعى "م.ا" وشهرته برشامة، سلم زوجته مبلغ 20 ألف جنيه، وطلب منها الاحتفاظ بالنقود وعدم إنفاقها، حيث تم القبض عليه فى قضية مخدرات، وعقب قضائه فترة العقوبة وعودته للمنزل طلب من زوجته استعادة النقود، إلا أنها ماطلته فى ردها، ما دفعه لتقيدها بحبل واعتدى عليها بعصا حديدية، ما أسفر عن مقتلها.

وتمكن المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة فى الجريمة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365