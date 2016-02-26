حبس "برشامة" المتهم بقتل زوجته بسبب خلاف على 20 ألف جنيه فى أكتوبر

أمر محمد يسرى رئيس نيابة ثان أكتوبر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجته بسبب مطالبته لها برد مبلغ مالى كان قد احتفظ به بصحبتها لحين قضائه فترة عقوبة السجن فى قضية مخدرات.

وكشفت تحريات العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن المتهم يدعى "م.ا" وشهرته برشامة، سلم زوجته مبلغ 20 ألف جنيه، وطلب منها الاحتفاظ بالنقود وعدم إنفاقها، حيث تم القبض عليه فى قضية مخدرات، وعقب قضائه فترة العقوبة وعودته للمنزل طلب من زوجته استعادة النقود، إلا أنها ماطلته فى ردها، ما دفعه لتقيدها بحبل واعتدى عليها بعصا حديدية، ما أسفر عن مقتلها.

وتمكن المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة فى الجريمة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.