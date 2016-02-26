إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة تبادلوا خلالها إطلاق النار بسوهاج لخلافات النسب

أصيب 5 أشخاص بناحية قرية الحمادية دائرة مركز سوهاج بإصابات متفرقة فى الجسم، مابين طلقات نارية وجروح رضية وتكسير للعظام، على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين تم إطلاق الأعيرة النارية فيها بسبب خلافات النسب والمصاهرة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الحماديه، دائرة المركز ‏بين طرف أول ‏هانى . ع . ى 40 سنة موظف بالأوقاف، مصاباً بطلق نارى فى الذراع الأيسر، وآخر بالقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام، وائل . ع .ب " 31 سنة عامل‏، محى . ع . ى 38 سنة سائق مصابين بجروح رضية بفروة الرأس، وآخرين.

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>‏وبين طرف ثان محمد . ج ا . ع 35 سنة مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، وجلال . ا . ع 80 سنة عامل مصاباً بكدمة باليد اليمنى، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، و سبب المشاجرة خلافات على النسب والمصاهرة، و تم ضبط طرفـى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما ‏على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، واتهموا الأول من الطرف الأول – الأول والثالث من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح نارى.

>كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1345 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض علي النيابة العامة، و الحالة الأمنية هادئة‏.