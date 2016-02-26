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سقوط ربة منزل وعاطل بحوزتهما 15 كيلو بانجو وفرد خرطوش فى الفيوم

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سقوط ربة منزل وعاطل بحوزتهما 15 كيلو بانجو وفرد خرطوش فى الفيوم سقوط ربة منزل وعاطل بحوزتهما 15 كيلو بانجو وفرد خرطوش فى الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما 15 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد شكرى مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود معلومات حول قيام ربة منزل وعاطل بالاتجار فى المواد المخدرة.

تم تشكيل فريق بحث، وتبين صحة المعلومات، وأن المتهمين هما "خلف ع ع" 35 سنة عاطل، مقيم خرابة الشيمى دائرة مركز يوسف الصديق، و"سومة ف" 45 سنة، مقيمة منفلوط أسيوط، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وبحوزتهما 15 كيلو جرام من نبات البانجو، وفرد خرطوش، وعدد 3 هاتف محمول، ومبلغ مالى 1130 جنيها بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365