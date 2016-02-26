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بالصور.. توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس

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بالصور.. توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس بالصور.. توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس
بدأت أعضاء الجمعية العمومية للأطباء بالسويس توافد على مقر النقابة منذ الصباح الباكر لانتخاب نقيب للأطباء بالمحافظة عقب وفاة نقيب الأطباء السابق الدكتور مجدى البحيرى.

وتقام الانتخابات على مقعد النقيب، وتقدم اثنين للانتخابات على مقعد النقيب الدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد حفنى.

ومن جانبه صرح الدكتور تامر البوهى، وكيل النقابة الأطباء بالسويس، بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة بالمحافظة تبلغ 1200 طبيب، مشيرا إلى أنه من حق أى طبيب يعمل بمحافظة السويس أن ينتخب حتى لو لم يسجل بعد فى كشوفات نقابة أطباء السويس، وذلك بإحضار خطاب بيان حالة وظيفية من جهة عمله مختوم بشعار الجمهورية.

وأضاف وكيل نقابة الأطباء بالسويس، أن الإشراف النقابى للانتخابات مكون من دكتور رشوان شعبان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ودكتور حازم شوقى، ودكتور وائل الشرقاوى، ودكتور شادى كمال أعضاء مجلس نقابة الأطباء بالسويس.

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (1)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (2)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (3)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (4)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (5)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (6)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (7)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (8)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (9)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (10)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (11)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (12)

توافد الأطباء على انتخابات مقعد النقيب بالسويس (13)
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