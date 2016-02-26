حسم 4 مقاعد بالتزكية فى انتخابات نقابة المهندسين بالسويس

بدأت صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين فى السويس، وفتحت النقابة أبوابها فى الساعة التاسعة صباحا، لتستقبل الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم فى النقابة.

وأوضح المهندس مجدى لطفى، عضو لجنة انتخابات نقابة المهندسين فى السويس، أن اللجنة الانتخابية تستمر فى استقبال المهندسين الأعضاء حتى السابعة مساء، وقد شهدت النقابة فى الثلاث ساعات الأولى إقبالا متوسطا، وهو على غير المتوقع خاصة فى يوم الإجازة، والذى من المعتاد أن يكون الإقبال ضعيفا قبل صلاة الجمعة.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين فى السويس تضم معها نقابتى المهندسين فى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بإجمالى عدد 6 آلاف مهندس بالمحافظات الثلاث.

وتجرى الانتخابات التجديد النصفى بمجلس نقابة السويس الفرعية على 7 مقاعد فقط، وتم حسم 4 مقاعد منها بالتزكية، بينما يتنافس 3 مرشحين على مقعدى شعبة الكهرباء، ويتنافس 2 مرشحين على مقعد شُعب الكيمياء والنووية والعزل والنسيج، وتضم النقابة 7 شعب كل شعبة بها عدد مختلف من المقاعد.

كما يختار مهندسو النقابة فى السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، من بين المرشحين بمجالس الشعب بالنقابة العامة للمهندسين، وتضم شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة 5 مقاعد فوق السن، ومقعدين تحت السن، وكذلك شعبة الهندسة المعمارية والمدنية والميكانيكية، أما الهندسة الكيميائية فتضم 3 مقاعد فوق السن، ومقعدين تحت السن، وكذلك شُعب الغزل والنسيج والبترول والتعدين، ويلتزم كل مهندس بالاختيار بشعبته فقط.



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