السيسى يهنئ كازاخستان بالذكرى الـ25 للاستقلال

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الشكر لنظيره الكازاخى نور سلطان نزار باييف، على دعوته لزيارة الأستانا، مشيراً إلى أنه شرف عظيم، مهنئا شعب كازاخستان بالذكرى الـ25 لعيد الاستقلال.

وقال السيسى، "نحن نقدر موقف كازاخستان فى الساحة الدولية، والتى تهدف لدعم شعب بلدنا، وبالأصالة عن نفسى ونيابة عن شعب مصر أقدم التهنئة بالذكرى الـ25 لاستقلال كازاخستان وتحقيق إنجازات عديدة.

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