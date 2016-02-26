السيسى يدعو رئيس كازاخستان لزيارة مصر

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الكازاخى نور سلطان نزار باييف لزيارة رسمية إلى مصر فى أقرب وقت ممكن.

وأوضحت وكالة الأنباء الكازاخية الرسمية "كاز انفورم" أنه فى نص البيان المشترك الذى صدر عقب المباحثات الثنائية بين الزعيمين، دعا الرئيس السيسى الرئيس الكازاخى لزيارة مصر"، وأشارت إلى أن الدعوة المصرية قوبلت بامتنان وترحيب من قبل الرئيس الكازاخى.

وأعرب الرئيس السيسى لنور سلطان نزارباييف ولشعب كازاخستان عن الامتنان الصادق للترحيب به وكرم الضيافة للوفد المصرى، وأشاد بنتائج زيارته الرسمية الأولى إلى كازاخستان.