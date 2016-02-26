رئيس كازاخستان: ندعم خطوات السيسي فى تحسين الوضع الإجتماعى للمصريين

بدأ الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الكازاخستانى نور سلطان نزار باييف جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين لبحث تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

وشدد باييف على أن كازاخستان تدعم خطوات السيسى فى رئاسته لمصر، مشيراً إلى أنه يضمن مستقبل أفضل، فى ظل سعيه لتحسين الوضع الاجتماعى للمصريين.

وأضاف الرئيس الكازاخى أنه يجب أن يتم إحياء هذا التقليد من خلال الزيارات المتبادلة، ونحن على استعداد للعمل معا على أساس المنفعة المتبادلة فى كافة مجالات التعاون الدولى، مشيراً إلى أن الشئ الأكثر أهمية هو أن كازاخستان تعتبر مصر وشعبها أخوة لنا.

وأشار رئيس كازاخستان إلى أن ابن كازاخستان اللامع وحاكم مصر وسوريا الشهير فى القرن الثالث عشر الظاهر بيبرس يعد أساس الصداقة التاريخية بين بلدينا، بالإضافة إلى العالم الشهير والفيلسوف أبو نصر الفارابى.

ولفت رئيس كازاخستان أنه فى العهد السوفيتى كان يتواجد لدينا فى مصر العديد من المتخصصين، ويوجد أيضاً العديد من الطلبة المصريين الذين يدرسون بصفة دائمة فى كازاخستان.