سفير كازاخستان بالقاهرة: زيارة السيسى تهدف لتعزز العلاقات السياسية والتجارية

أكد بيريك آرين سفير كازاخستان لدى القاهرة على أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأستانا اليوم والتى تتزامن مع الاحتفال بمرور 24 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 6 مارس المقبل، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من الانجازات من بينها فتح حوار سياسى على أعلى مستوى و تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى والثقافى والانساني.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم أنه من المقرر عقد الاجتماع الرابع لمجلس الاعمال المصرى الكازاخستانى خلال زيارة السيسى للاستانا بمشاركة أكثر من 20 شركة مصرية من مختلف القطاعات فضلا عن عقد منتدى للأعمال لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجارى الذى يبلغ حاليا 50 مليون دولار بنهاية عام 2015 .

وأوضح أن هناك إمكانيات هائلة للتعاون التجارى والاستثمار فى مجالات الأدوية والنسيج والصناعات الغذائية و السياحة والفضاء فضلا عن تصدير القمح الكازاخستانى لمصر، مؤكدا دعم بلاده للتوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين مصر و الاتحاد الاقتصادى الأوراسى الذى يضم فى عضويته كازاخستان .

ولفت آرين إلى أنه هناك 250 طالبا كازاخستانيا يدرسون فى الجامعات المصرية وهناك تعاون بين جامعة الفارابى وجامعة أخرى فى كازاخستان وجامعات عين شمس والقاهرة والمنيا وطنطا والزقازيق، معربا عن قناعته أن زيارة السيسى ستفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين .

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