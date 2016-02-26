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لجنة انتخابات نقابة العلميين: 200 ناخب أدلوا بأصواتهم من بين 16 ألفا

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لجنة انتخابات نقابة العلميين: 200 ناخب أدلوا بأصواتهم من بين 16 ألفا لجنة انتخابات نقابة العلميين: 200 ناخب أدلوا بأصواتهم من بين 16 ألفا
قال الدكتور عبد الفتاح عبد العال، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات نقابة العلميين، إن أعمال انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة تتم بسلاسة دون أى مشاكل، لافتا إلى أنه تم فتح باب التصويت من الواحدة ظهرا وتستمر حتى السابعة مساء.

وأضاف رئيس اللجنة المركزية لانتخابات نقابة العلميين لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى أعداد الناخبين المقيدين فى الكشوفات الانتخابية 16 ألفا، لافتا إلى أنه حتى الآن عدد من أدلوا بأصواتهم 200 ناخب.

وأشار رئيس اللجنة المركزية لانتخابات نقابة العلميين إلى أنه موجود باللجان مندوبون عن المرشحين، وأنه يتم تسهيل أعمال الإدلاء بالصوت أمام الناخبين ويوزع عليهم استمارات توضع إجراءات التصويت الصحيحة، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الداخلية لتأمين الانتخابات بكافة الفروع.

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