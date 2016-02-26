بدء استقبال الطلاب لحضور حفل محمد منير بجامعة القاهرة فى الرابعة عصرا

أنهت جامعة القاهرة استعداداتها لحفل الفنان الكبير الكينج محمد منير، الذى تستضيفه الجامعة اليوم، ويبدأ توافد الطلاب الحاملين للتذاكر فى الرابعة من عصر اليوم، على أن يستمر دخولهم حتى السابعة مساءً، ويتم غلق الأبواب فى السابعة، على أن يبدأ الكينج الغناء فى الثامنة مساءً.

وكان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أعلن أنه يعتذر لمن لم يستطع الحصول على دعوة، مشيرا إلى أنه تم توزيع تذاكر حفل الفنان منير مجاناً على الكليات، مقسمة حسب عدد طلاب كل كلية وسعة مكان الحفل، مؤكداً أنه ترك لكل كلية تحديد معايير التوزيع، ولم يكن من المتصور أن يتسع الحفل للجميع.

ووعد "نصار"، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من لم يحصل على تذكرة فى هذا الحفل أن تكون له الأولوية فى الحفلات القادمة، نافياً توزيع أية دعوات خارج الجامعة أو بمقابل مادى، قائلا، "لن يسمح بدخول من لم يحمل دعوة مسلسلة ومسلمة اليد من الكلية مرفقا بها الكارنيه والرقم القومى".

- جابر نصار: تذاكر حفل منير مجانية ولن يدخل من لا يحمل دعوة "مسلسلة"