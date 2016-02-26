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بالصور.. صيادو رشيد يعثرون على سمكة غريبة تزن طنا ونصف

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بالصور.. صيادو رشيد يعثرون على سمكة غريبة تزن طنا ونصف بالصور.. صيادو رشيد يعثرون على سمكة غريبة تزن طنا ونصف
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لسمكة غريبة عثر عليها أحد الصيادين بمركز رشيد بالبحيرة، تزن أكثر من طن ونصف.

وأكد أحمد البرواى صياد صاحب المركب التى اصطادت السمكة نعمل فى البحر منذ سنوات وأول مرة نرى مثل هذه السمكة الغريبة.

وأشار البراوى إلى أنه تم إبلاغ هيئة الثروة السمكية والجهات المختصة بالوحدة المحلية لفحصها ومعرفة هويتها، فيما قام الأهالى بالتوافد على مكان وجود السمكة الغريبة وسط حالة من الاندهاش الشديد.

السمكة-(1)

السمكة-(2)

السمكة-(3)


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