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رسميًا.. انسحاب الجنوب إفريقي «طوكيو سكسويل» من انتخابات رئاسة الفيفا

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رسميًا.. انسحاب الجنوب إفريقي «طوكيو سكسويل» من انتخابات رئاسة الفيفا رسميًا.. انسحاب الجنوب إفريقي «طوكيو سكسويل» من انتخابات رئاسة الفيفا

رجل الأعمال الجنوب افريقي طوكيو سيكسويل

أعلن المرشح الجنوب أفريقي طوكيو سكسويل، انسحابه من انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المقامة حاليا في مدينة زيورخ السويسرية، ليصبح عدد المرشحين أربعة فقط وهم “الأمير علي بن الحسين، والشيخ سلمان بن إبراهيم، وجياني انفانتينو، وجيروم شامبين”.

وقال طوكيو سكسويل – في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للفيفا اليوم الجمعة – “أعلن انسحابي من انتخابات رئيس الفيفا.. لم أحلم مرة بأن أترشح لرئاسة الفيفا، ولكني اليوم هنا بناء على اختياركم فاتحادات عديدة طلبت مني الترشح ولكني سانسحب، وسأحتفل إذا فاز اي مرشح من المرشحين الاربعة وسأسانده”.

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