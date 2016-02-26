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عميد لاعبي العالم وأسرته في ضيافة «بيت العيلة» على النهار

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عميد لاعبي العالم وأسرته في ضيافة «بيت العيلة» على النهار عميد لاعبي العالم وأسرته في ضيافة «بيت العيلة» على النهار

كتبت: إنجي لطفي

في حلقة تحت عنوان «مين ضهرك»، يحل الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، ولاعب المصري سابقًا، وأسرته ضيوفًا على برنامج «بيت العيلة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم على شاشة  «النهار»، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءا، في حديث خاص عن حياته الخاصة، والكروية.

كما يستضيف البرنامج في فقرة ثانية، الفنانة سلوى خطاب، لتتحدث عن حياتها الأسرية والفنية، وتكشف عن الجديد الذي تستعد له الفترة المقبلة.

وفي الفقرة الثالثة يستضيف البرنامج سامح عاشور، نقيب المحامين، في حديث خاص عن الجانب الإنساني فى حياته وعلاقته بأسرته، ويظهر خلال الحلقة لأول مرة أحفاده.

وتناقش نجوى إبراهيم ضيوف الحلقة حول الشخص الذي يستطيعون أن يلجأوا إليه فى الشدائد، ومن هم الأشخاص الذين يشعرون بالطمأنينة لوجودهم فى حياتهم، والعديد من المواضيع الأخرى التي يتناولها الحوار، بالإضافة لحوار خاص مع أنوار بائعة الأنابيب.

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