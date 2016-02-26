لعبة في الجول – أحمد فتحي يختار.. أفضل هدف وأصعب مباراة مع الأهلي

ما هو أفضل هدف أحرزه أحمد فتحي في مسيرته؟ وماذا عن أصعب مباراة خاضها؟

"أنا أحمد فتحي" سلسلة قدمها FilGoal.com على ست حلقات تحدث من خلالها لاعب الأهلي حول مشواره بداية من المنيا وحتى الظهور بقميص الأهلي.

ولكن حديث أحمد فتحي مع FilGoal.com لم ينته. ليشارك في (لعبة في الجول) عن أفضل وأصعب مباراة وأفضل هدف. وهنا عن الأصعب والأجمل.

وأجاب أحمد فتحي على سؤال (ما هو أفضل هدف لك؟) قائلا: "يوجد هدفان اعتبرهما الأفضل لي".

وأوضح "هدفي في مرمى طلائع الجيش في الدوري، وهدفي في مرمى الترجي التونسي في القاهرة".

أحمد فتحي سجل هدفا قاتلا للأهلي في مرمى طلائع الجيش موسم 2008-09 ليفوز الأهلي ويواجه الإسماعيلي في لقاء فاصل لحسم لقب الدوري قبل أن يفوز بهدف أمادو فلافيو.

أما هدف الترجي فجاء من قذيفة صاروخية في لقاء نصف نهائي دوري الأبطال.

الأصعب

وما هي أصعب مباراة شارك فيها أحمد فتحي؟ أجابة جديدة غير متوقعة من الظهير الدولي.

وقال فتحي لـFilGoal.com: "نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي في رادس".

وأوضح "رغم أننا نجحنا في تحقيق الفوز وتقديم لقاء رائع وتوجنا بالبطولة إلا أنها كانت من أصعب المباراة حتى قبل أن تبدأ".

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