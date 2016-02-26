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ماكليش يثني على فيريرا بعد سؤاله عن مدربي الزمالك السابقين

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ماكليش يثني على فيريرا بعد سؤاله عن مدربي الزمالك السابقين ماكليش يثني على فيريرا بعد سؤاله عن مدربي الزمالك السابقين

أشاد أليكس ماكليش مدرب الزمالك القادم بالبرتغالي جوزوالدو فيريرا عند سؤاله عن مدربي الفريق السابقين.

ولا يمانع الاسكتلندي أن يختار النادي الأبيض المساعدين المصريين له في الجهاز الفني.

الزمالك أتم الاتفاق مع ماكليش لتولي مسؤولية الفريق فيما تبقى من هذا الموسم خلفا لميدو الذي تمت إقالته عقب الهزيمة أمام الأهلي ليتولى محمد صلاح المهمة مؤقتا.

ومن المنتظر أن يصل أليكس ماكليش اليوم الجمعة للقاهرة تمهيدا للإعلان رسميا عن توليه تدريب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن ماكليش لم يرفض أن يختار الزمالك المساعدين المصريين في الجهاز الفني.

وسيتقاضى ماكليش مع مساعديه مبلغ 810 ألف دولار كأجر سنوي أي ما يقرب لـ68 ألف دولار شهريا.

وكان ماكليش قد سأل عن المدربين الذين تولوا تدريب الزمالك قبله وأبدى انطباعا جيدا عن البرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي قاد الفريق للفوز بالثنائية المحلية في الموسم الماضي.

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