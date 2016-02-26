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تقرير يوناني – لماذا حضر عمرو وردة مباراة أوليمبياكوس في الدوري؟

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تقرير يوناني – لماذا حضر عمرو وردة مباراة أوليمبياكوس في الدوري؟ تقرير يوناني – لماذا حضر عمرو وردة مباراة أوليمبياكوس في الدوري؟

سلطت صحيفة أول أجرينيو سبورتس التي تصدر في مدينة أجرينيو حيث نادي بانيتوليكوس الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري عمرو وردة الضوء على حضور الأخير مباراة أوليمبياكوس الأحد الماضي في الدوري.

فكان موجودا في المدرجات يتابع فوز أوليمبياكوس على أتوميتوس برباعية بيضاء.

وقالت إن حضور "الفرعون" لفت انتباه الحاضرين بصحبة شخص يدعى فاليرو ينتمي لفريق أوليمبياكوس.

وأشارت الصحيفة إلى إشادة مسؤولي أوليمبياكوس في وقت سابق بوردة الذي لفت الأنظار بشدة في لقاء الأخير ضد ناديه ديسمبر الماضي حين لعب اللقاء كاملا وخسر بهدف دون رد.

وقتها تحدث معه مسؤولي أوليمبياكوس وأبدوا إعجابهم به.

وذكرت الصحيفة أن على مسؤولي بانيتوليكوس ألا يقلقوا لأن الأمر بين أيديهم لأن عقد وردة مع الفريق سينتهي في صيف عام 2018.

فإذا أراد الرحيل سواء لفريق يوناني أو غير يوناني لن يكون إلا بموافقة ناديه.

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