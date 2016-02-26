أرقام في الجول – أيمن حفني.. أفضل صانع أهداف للزمالك بالدوري في العقد الأخير

يستمر في الإبهار، ليس فقط بمراوغاته الرائعة، لكن مع كم الأهداف التي يصنعها لزملاؤه رغم ارتدائه للقميص الأبيض موسم ونصف فقط.

إنه الساحر أيمن حفني.

صنع نجم مصر للمقاصة السابق هدفي الزمالك أمام الاتحاد السكندري ليساهم بقوة في مطاردة فريقه لمتصدر المسابقة الأهلي.

فبفضل الهدفين حقق الزمالك انتصاره الثاني على التوالي بالمسابقة ليستفيد من تعثر الأهلي بالتعادل مع المصري.

واستمر حفني بهذا في صناعة الأهداف بمعدل مذهل، رغم أنه لم يصل بعد للمباراة رقم 50 مع الزمالك في الدوري.

لكنه حاليا أفضل صانع أهداف في القلعة البيضاء، بل هو أفضل من تسبب في تسجيل الزمالك للأهداف ربما في العقد الأخير.

شاهد أول مباراة له في الدوري مع الزمالك حين صنع 3 أهداف لفريقه الذي فاز 6-1 الموسم الماضي على طلائع الجيش.

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حفني يصنع هدفا للزمالك في الدوري كل 3 مباريات، فلقد صنع حتى الآن 16 هدفا في 48 مباراة.

أفضل من زميله محمود شيكابالا الذي خاض مع الزمالك 117 مباراة في الدوري منذ موسم 2006-2007.

فالنجم الأسمر صنع 31 هدفا، أي أن معدله هدف لكل 3.8 مباراة.

ويسبق شيكابالا في معدل صناعة الأهداف أحمد عيد عبد الملك الذي توج بالدوري مع الفريق الموسم الماضي، صنع 12 هدفا في 45 مباراة، معدل قدره هدف لكل 3.7 مباراة.

ولم يصل إلى معدل صناعة أيمن حفني لأهداف الزمالك في الدوري أي لاعب بالفريق منذ موسم 2006-2007.

شيكابالا هو أكثر من صنع لكن يبقى معدل أيمن حفني أفضل منه.

ويأتي خلف شيكابالا في عدد الأهداف المصنوعة للزمالك في الدوري قائد الفريق الحالي حازم إمام، صنع 17 هدفا في 102 مباراة.

ثم حفني ثالثا يليه محمد إبراهيم الذي صنع حتى اللحظة 13 هدفا في 60 مباراة.

وفي المركز الخامس أحمد عيد وأحمد جعفر، الأخير صنع 12 هدفا في 90 مباراة، يليهما عمر جابر (9 في 112) ثم محمد عبد الشافي (8 في 104).