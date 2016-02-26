«بوتين»: العمليات العسكرية ضد «داعش» في سوريا ستتواصل أثناء الهدنة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن العمليات العسكرية التي ينفذها سلاح الجو الروسي ستتواصل ضد داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى أثناء الهدنة وبعدها.

وأوضح بوتين – في تصريحات أدلى بها في اجتماع لقادة هيئة الأمن الفدرالية أوردتها قناة (روسيا اليوم) – أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري وقوات الجو الروسية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة لن تستهدف الجماعات التي تعلن جاهزيتها وقف القتال.

وجدد بوتين تأكيده أن تنظيم داعش و”جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية الأخرى المصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي لا تشملها الهدنة و”دون شك ستتواصل ضدها الحرب بكل حزم”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن موسكو تتلقى معلومات حول استعداد جماعات مقاتلة وقف إطلاق النار، مضيفا:” معلوم أنه يجب على جميع الأطراف المتحاربة، في الساعة 12 اليوم بتوقيت دمشق، أن تؤكد لنا أو لشركائنا الأمريكيين التزامها بوقف إطلاق النار، وهذه المعلوات بدأت تصلنا”.

وأضاف بوتين، أن الولايات المتحدة وروسيا أعلنتا – الاثنين الماضي – وقف العمليات القتالية في سوريا، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو تحفيز التسوية السياسية للصراع.

وأكد الرئيس الروسي، أنه ليس هناك طريقا آخر سوى التسوية السياسية، ويجب توفير الظروف لحقن الدماء في أقرب وقت، وبعدها الشروع في حوار سوري – سوري بمشاركة كل القوى السياسية البناءة .