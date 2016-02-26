28 مرشحا يتنافسون للفوز بـ 7 مقاعد بانتخابات المهندسين الفرعية بقنا

مراسل «ONA»

شهدت انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بقنا والأقصر، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا، حيث يتنافس 28 مرشحا للفوز بـ 7 مقاعد، فيما غاب مرشحوا التيار الدينى عن المنافسة.

من جانبه، أكد المهندس أشرف صلاح المشهور، نقيب المهندسين بقنا والأقصر، أن هناك 28 مرشحا يتنافسون للفوز بـ 7 مقاعد فى 5 شعب هندسية مختلفة حيث يتنافس فى شعبة الكهرباء يتنافس كل من “جون فليب وحسام الدين عابد أحمد و شوقى راغب وضياء الدين عبدالخالق ومحمد رفاعى عبدالوهاب” للفوز بمقعد واحد.

وفى شعبة المدنى يتنافس كل من “محمد حرزالله دياب و أحمد حمدى حافظ و الحسن عمر على وجورج برتن وحسنى جمال وحسين حمدالله وسلفيا نبيل وعبدالهادى محمد ومحمد حسنى ومكاريوس سلطان” للفوز بمقعدين.

أما شعبة العمارة فيتنافس كل من “أحمد عطا حمدان وطارق محمد عبدالعزيز وعادل عبدالباقى ومحمد فاروق عمر للفوز بمقعد وفى شعبة الميكانيكا يتنافس شنوده ماركو و محمد سعد ومحمد نورالدين ونميرى على و نوبى مهدى” للفوز بمقعد واحد فقط.

فيما يتنافس فى شعبة التعدين كل من “إيمان محمد عبدالقادر وخلف إسماعيل وياسرعبداللطيف”، للفوز بمقعد واحد.

وأشار نقيب المهندسين بقنا والأقصر، إلى أن إجمالى من لهم حق التصويت يبلغ 11 ألف و 200 مهندس بمحافظتى قنا والأقصر ويصوتوا أمام 7 لجان أنتخابية منها4 لجان بقنا ولجنة واحدة فى كلا من نجع حمادى والأقصر وإسنا .