إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بأسوان

مراسل «ONA»:

بدأت صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بمحافظة أسوان، والتى تجرى فى ثلاث مقرات للنقابة بالمحافظة بمدن «أسوان، وكوم أمبو، وأدفو»،.

وتعد نسبة الإقبال متوسطة حتى الآن، بحسب ما ذكره مراسل «ONA»، ومن المتوقع زيادتها فى الفترة المسائية، قبل اغلاق صناديق الاقتراع في السابعة من مساء اليوم.

من جانبه، قال نقيب المهندسين بأسوان المهندس أسامة فهمى، إن انتخابات التجديد النصفى تتم خلال سنتين من موعد إجراء الانتخابات العامة، لاختيار 7 مرشحين، موضحًا أن يتقدم للانتخابات فى التجديد النصفى 10 مرشحين شعبة كهرباء مطلوب 2، و5 ميكانيكا مطلوب منهم 1، و6 مدنى مطلوب منهم 2، و4 مرشحين شعبة عمارة مطلوب منهم 1، و3 مرشحين شعبات أخرى مابين كيماء تعدينية وغزل ونسيج وكيمياء نووية مطلوب منهم مرشح واحد.

وأضاف نقيب المهندسين بأسوان، أن من ضمن المرشحين حاليين 6 أعضاء كانوا فى المجلس السابق، ومن المقرر المنتخبيين فى التجديد النصفى أن يستكملوا مدتهم لحين أنتهاء مدة دورة النقيب والتى تستغرق عامين، لحين إجراء انتخابات أخرى مع أنتخابات النقيب القادمة، مشيرًا إلى أن انتخابات النقيب تجرى كل أربع سنوات، وانتخابات الشعب كل سنتين.