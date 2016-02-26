رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتعهد بزيادة منتخبات كأس العالم لـ40

تعهد الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الأسيوى لكرة القدم، والمرشح فى الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” التي تقام اليوم بمدينة “زيوريخ” السويسرية، بزيادة منتخبات كأس العالم إلى 40 منتخبًا حال فوزه بالمنصب، مؤكدا أن الكرة الآسيوية تطورت كثيرا نحو الأفضل تحت قيادته.

وقال الشيخ سلمان – خلال كلمته أمام “كونجرس الفيفا” في مدينة زيورخ السويسرية اليوم الجمعة – “أمتلك مسيرة كبيرة وهذه المسيرة تتحدث عن نفسها والجميع يعرفه، والجميع أيضا يعلم جيدا، يعرف كيف تطورت الكرة الآسيوية منذ انتخابه رئيسا للاتحاد الآسيوي”.

وشدد رئيس الاتحاد الاسيوى على أنه سيعمل جاهدا على تقليص الفجوة بين الدول الكبرى والصغرى فى كرة القدم.

وأضاف “سأعمل جاهدًا على تلبية كل رغبات جميع الاتحادات الوطنية وليست آسيا فقط، لابد أن نكون واقعيين وعلينا العمل كمسئولين وليس كمكتب تنفيذى فقط، آسيا حققت قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة”.