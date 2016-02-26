محافظ الأنبار: 631 عائلة نازحة ستعود لمنازلها قريبا شرق الرمادي

>أعلن محافظ الأنبار صهيب الراوى اليوم الجمعة أن 631 عائلة نازحة ستعود إلى منازلها قريباً شرق محافظة الرمادي، مؤكدا بذل جهود من أجل تسريع عودة جميع نازحى المحافظة إلى مناطقهم وإنهاء معاناتهم.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن الراوى قوله - فى بيان - إن 631 عائلة نازحة ستعود إلى منازلها فى منطقة الصديقية الأولى شرق الرمادي، وذلك بدء من الثلاثاء المقبل ، بعد إن يتم إكمال تدقيق كل الأسماء أمنيا.

وأضاف الراوى أن حكومة الأنبار المحلية والعشائر والفعاليات المجتمعية والفرق المتخصصة فى قيادة شرطة المحافظة وقيادة العمليات وقوات مكافحة الإرهاب، تنجز المهام بجهد مضاعف يومياً، لتنظيم عودة آمنة وعاجلة لعموم نازحى المحافظة، وانتهاء معاناتهم التى طال أمدها". .

وكان عضو مجلس الأنبار أركان خلف الطرموز طالب، الاثنين الماضى ، القوات الأمنية بالإسراع باستكمال تحرير مناطق شرق الرمادى، موضحا أنها مناطق مهمة تسكنها نحو 300 ألف نسمة وتحريرها يسهل عودة النازحين.