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حاملة الطائرات "شارل دى جول" تغادر الخليج بعد مشاركتها فى عمليات التحالف

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حاملة الطائرات "شارل دى جول" تغادر الخليج بعد مشاركتها فى عمليات التحالف حاملة الطائرات "شارل دى جول" تغادر الخليج بعد مشاركتها فى عمليات التحالف

>غادرت حاملة الطائرات الفرنسية "شارل دى جول" منطقة الخليج عائدة إلى فرنسا، بعد أن شاركت على مدى شهرين فى عمليات مكافحة تنطيم داعش الارهابى فى سوريا و العراق، حسبما ذكر اليوم الجمعة مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية.

وأضاف المصدر أن حاملة الطائرات الفرنسية، سلمت قيادة العمليات البحرية فى الخليج إلى حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعبرت مضيق هرمز متوجهة إلى البحر المتوسط برفقة ست قطع بحرية (اربع فرقاطات و غواصة و سفينة قيادة و تموين).

وأضاف المصدر أن "شارل دى جول" كانت تنقل على متنها 26 طائرة حربية (18 رافال و 6 سوبر ايتوندار) وأن فرنسا تواصل مشاركتها فى غارات التحالف من خلال 8 طائرات "ميراج 2000" بالأردن و 6 طائرات رافال فى قاعدتها الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتم المصدر بأن الضربات الجوية التى توجهها فرنسا ضد مواقع التنظيم الإرهابى باتت أكثر دقة بفضل المعلومات الاستخباراتية التى تم جمعها خلال الأشهر الاخيرة.

وكانت حاملة الطائرات الفرنسية قد تولت قيادة العمليات البحرية للتحالف الدولى ضد داعش فى سوريا و العراق فى 19 ديسمبر و نفذت المقاتلات على مدار هذه الفترة، 370 طلعة جوية و وجهت 80 ضربة ضد مواقع داعش، وفقا لوزارة الدفاع الفرنسية.

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