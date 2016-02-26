اغتيال رئيس شعبة استخبارات الجيش اليمنى فى عدن برصاص مجهولين

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، باغتيال رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش اليمنى فى مدينة عدن برصاص مسلحين مجهولين.

بالأمس، أفادت مصادر أمنية يمنية، بأن انفجارا استهدف مبنى إدارة الأمن فى عدن، دون أنباء عن سقوط ضحايا، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وذكرت القناة، نقلا عن مصدر ميدانى، أن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا، كما رجح المصدر أن يكون تنظيم القاعدة هو من يقف وراء التفجير.

- انفجار يستهدف مبنى "إدارة الأمن" فى عدن ولا أنباء عن سقوط ضحايا