"كازاخستان" تريند على تويتر تزامنا مع وصول الرئيس السيسى لها

صعد هاشتاج يحمل اسم دولة "كازاخستان" ليستقر ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولاً بين رواد الموقع اليوم الجمعة فى التريند المصرى، بالتزامن مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إليها فى مستهل جولته الأسيوية التى تشمل كلاً من كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

وسيطرت أهمية زيارة الرئيس لدول آسيا على مرتادى موقع التدوين المصغر تويتر، الذين غردوا متداولين أبرز الأخبار المهتمة بفعاليات الزيارة، وبرنامجها، متمنين عودة الرئيس بالسلامة لأرض الوطن.

وأشاد المدونون عبر الهاشتاج بالزيارات والتحركات الخارجية للسيسى خاصة تجاه قارتى آسيا وإفريقيا، مشددين على أن الاستقبال الحافل الذى لقاه السيسى دليل على مكانة مصر إقليميا ودوليا.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس إلى كازاخستان لقاءات مع كل من الرئيس الكازاخى "نورسلطان نزارباييف"، ورئيس الوزراء الكازاخى، للتباحث بشأن مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

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