أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس كازاخستان: الشعب المصرى يثق فى رئيسه رغم الظروف الصعبة

Google+ Print
رئيس كازاخستان: الشعب المصرى يثق فى رئيسه رغم الظروف الصعبة رئيس كازاخستان: الشعب المصرى يثق فى رئيسه رغم الظروف الصعبة
أعرب رئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف عن سعادته البالغة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى لبلاده، قائلاً: "نحن سعداء للغاية، فعلى الرغم من الصراعات الداخلية والثورة التى حدثت فى السنوات الأخيرة بمصر، إلا أن الشعب المصرى أعرب عن ثقته فى الرئيس الجديد على الرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد".

وأوضح نزارباييف أن واحدة من أكبر الدول فى منطقة الشرق الأوسط، ونريد مواصلة الحوار الموثوق حول التعاون الاقتصادى فى ظل الظروف الراهنة فى الأسواق العالمية.

وأشار رئيس كازاخستان إلى أنه على الرغم من بعد المسافة الجغرافية بين مصر وكازاخستان، إلا ان هناك إمكانات كبيرة لتطوير النقل والمرور.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر