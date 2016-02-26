رئيس كازاخستان: الشعب المصرى يثق فى رئيسه رغم الظروف الصعبة

أعرب رئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف عن سعادته البالغة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى لبلاده، قائلاً: "نحن سعداء للغاية، فعلى الرغم من الصراعات الداخلية والثورة التى حدثت فى السنوات الأخيرة بمصر، إلا أن الشعب المصرى أعرب عن ثقته فى الرئيس الجديد على الرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد".

وأوضح نزارباييف أن مصر واحدة من أكبر الدول فى منطقة الشرق الأوسط، ونريد مواصلة الحوار الموثوق حول التعاون الاقتصادى فى ظل الظروف الراهنة فى الأسواق العالمية.

وأشار رئيس كازاخستان إلى أنه على الرغم من بعد المسافة الجغرافية بين مصر وكازاخستان، إلا ان هناك إمكانات كبيرة لتطوير النقل والمرور.

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