مصدر بأمن الجيزة: خلية إرهابية ضبطت منذ يومين أرشدت عن السيارتين المفخختين

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن السيارتين المفخختين بكمية من المتفجرات واللتان تم إبطال مفعولهما بمحيط مرور فيصل، صباح اليوم الجمعة، أرشد عنهما خلية إرهابية تمكن قطاع الأمن الوطنى من ضبطها منذ يومين.

وأضاف المصدر أن أعضاء الخلية الإرهابية كانوا يستعدون لاستخدام السيارتين فى تنفيذ عمليات تخريبية واستهداف منشآت شرطية بواسطة تفجير السيارتين، الإ أنه بعد استجوابهم أرشدوا عن السيارتين، وعلى الفور توجهت قوة أمنية مصحوبة بخبراء المفرقعات، وتم إبطال مفعول المتفجرات.

كانت تحريات مباحث الجيزة، قد توصلت لهوية مالكى السيارتين اللتان تم تفخيخهما بكمية من المتفجرات بعد فحص أوراق السيارتين بواسطة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتبين أنهما غير مبلغ بسرقتهما، وتم التوصل لمالكيهما، وجارى إجراء التحريات للتأكد من أسباب ركنهما السيارتين بالمكان، وعلاقتهما بالمواد المتفجرة التى تم العثور عليها.

يذكر أن فريق من نيابة أمن الدولة، انتقل صباح اليوم الجمعة، لمعاينة السيارتين، حيث تم معاينة المواد المتفجرة التى تم العثور عليها، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى عملية التفخيخ، وهى عبارة عن (2 سخان كهربائى سعة 50 لترا، بالإضافة إلى 2 بطارية 12 فولت، و2 مفجر)، وطلبت النيابة تحريات ضباط الأمن الوطنى حول الواقعة.

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