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مستشفى بأوهايو يجرى أول عملية زراعة رحم فى الولايات المتحدة

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مستشفى بأوهايو يجرى أول عملية زراعة رحم فى الولايات المتحدة مستشفى بأوهايو يجرى أول عملية زراعة رحم فى الولايات المتحدة
قال مركز طبى فى أوهايو أمس الخميس إن الأطباء فى كليفلاند أجروا أول عملية زراعة رحم فى الولايات المتحدة.

وأوضح المستشفى أن المريضة عمرها 26 عاما ولم يذكر اسمها لاعتبارات الحفاظ على الخصوصية وهى فى حالة مستقرة بعد العملية التى استغرقت 9 ساعات يوم الأربعاء الماضى بمستشفى (كليفلاند كلينيك) مشيرا إلى أن الرحم الذى تم زراعةه مأخوذ من متبرعة متوفاة.

وبدأ مستشفى (كليفلاند كلينيك) العام الماضى فحص المرشحات لزراعة الرحم الذى يحل محل رحم لا يؤدى وظائفه ما قد يتيح للمرأة أن تحمل وتنجب.

وأشار المستشفى إلى أن الفريق البحثى ظل يواصل فحص المرشحات للزراعة من المصابات بحالة عقم الرحم وهى حالة لا يمكن علاجها وتوجد لدى ثلاثة إلى خمسة فى المائة من النساء فى شتى أرجاء العالم وفى عام 2014 أصبحت سويدية أول امرأة تنجب بعد عملية لزراعة الرحم.

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مصر 365