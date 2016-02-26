قرعة الدوري الأوروبي - تريزيجيه أمام شاختار وكوكا يصطدم بفينيربهتشه

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي عن مواجهات قوية للثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أندرلخت البلجيكي وأحمد حسن كوكا لاعب براجا البرتغالي في دور الستة عشر.

وسحبت القرعة يوم الجمعة لتسفر عن وقوع أندرلخت مع شاختار الأوكراني في مواجهة قوية للفريق البلجيكي الذي سيلعب المباراة الأولى خارج ملعبه.

أما أحمد حسن كوكا مهاجم براجا فسيواجه تحدي قوي أمام فينيربهتشه التركي الذي يمتلك العديد من النجوم مثل روبن فان بيرسي وناني.

وسيلعب الفريق التركي مباراته الأولى على ملعبه على أن يستضيف براجا المباراة الثانية.

وستقام مباريات دور الـ16 ذهابا يوم 10 مارس على أن تقام مباريات العودة يوم 17 من الشهر ذاته.